Рух офіційно прийматиме матчі УПЛ на "Арені Львів"

Рух не встиг оголосити, що гратиме матчі чемпіонату України у Києві на стадіоні "Динамо", як зумів домовитися з "Ареною Львів".

Серйозні проблеми у команди Козловського

Львівський клуб ніяк не міг знайти місце для проведення домашніх матчів УПЛ. Спершу Рух не домовився з "Ареною Львів", а стадіон "Україна" позбавили потрібної для УПЛ третьої категорії.

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Також команді на чолі з Іваном Федиком заборонили грати у Тернополі. Після чого Рух знайшов ще один варіант – стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського, що у Києві. Кияни відповіли згодою на прохання львів'ян дати їм під домашні матчі саме цю легендарну арену у столиці України.

У ЗМІ відразу з'явилася інформація, що Комітет зі стадіонів УАФ не зможе піти назустріч Руху і заявити клубний стадіон "Динамо" для проведення домашніх матчів в УПЛ.

Як повідомило видання Meta-ratings, Рух не може проводити домашні матчі так далеко від свого місця реєстрації. Відтак, Рух ризикував не отримати документи по атестації для участі у новому чемпіонаті.

Рух гратиме у Львові

Глава Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що Рух та "Арена Львів" таки знайшли спільну мову.

За сприяння Львівської облдержадміністрації досягнуто домовленості між керівництвом ФК Рух ДП Арена Львів про проведення матчів у Львові.

Наступний сезон жовто-чорні гратимуть на головній арені міста Лева,

– написав Козицький.

"Справедливість взяла гору"

Після цієї заяви львівський клуб підтвердив підписання контракту з "Ареною Львів" на своєму офіційному сайті із гучним заголовком: "Справедливість взяла гору".

Цікаво! За кожен матч на головні арені міста Лева Рух платитиме 210 тисяч гривень. Оплата підігріву відбуватиметься на умовах клубу. На це команда Григорія Козловського була готова піти із самого початку.

"Дякуємо за допомогу у вирішенні цього питання і досягненні перемоги: міністру спорту Вадиму Гутцайту, голові ЛОДА Максиму Козицькому, міському голові Андрію Садовому, секретарю Львівської міськради Маркіяну Лопачаку, депутатським корпусам львівської міської та обласної рад та голові Львівської асоціації футболу Олександру Шевченку", – у Русі вдячні усім за підтримку.

Також окрема велика подяка вболівальникам Руху, які підтримували нас в цей непростий період, та справедливим журналістам, які гідно виконують свій обов’язок в інформуванні суспільства та справедливо висвітлювали усі події пов’язані з нашим клубом. А тим "акулам пера", які продаються за 30 срібняків – сором та ганьба. Справедливість завжди буде вище ваших недоматеріалів,

– йдеться у повідомленні.

Міський голова Львова Андрій Садовий також поділився радісною звісткою.