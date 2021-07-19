Рух гратиме на "Динамо"

Рух звернувся до керівництва київського Динамо з проханням проводити свої домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни відповіли згодою.

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Повідомляється, що президенти Руху та Динамо – Григорій Козловський та Ігор Суркіс відповідно особисто домовилися про оренду стадіону.

ФК Динамо першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу. Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати,

– йдеться у повідомленні.

Пресслужба Руху також повідомила, що 16 липня отримала повідомлення від Української асоціації футболу (УАФ) про заборону грати у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

До цього львівський клуб заявляв, що проводитиме домашні матчі у Тернополі.

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