Спортдиректор "Руху" розповів, чи очолить Вернидуб новачка УПЛ
Спортивний директор львівського "Руху" Володимир Лапіцький заявив, що клуб не збирається змінювати головного тренера Івана Федика, який лише нещодавно очолив команду. Звідки пішли такі чутки він також не знає.
Про це розповів Лапіцький журналісту Трибуни. Лапіцький також дізнався таку інформацію від представників ЗМІ.
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Спортивний директор спростував інформацію про те, що Вернидуб очолить тренерський місток команди. За його словами, команда тренується за графіком під керівництвом Івана Федика та планує провести спаринг.
Про Вернидуба я нічого не чув і не знаю,
– заявив Лапіцький.
Жодної думки про зміну наставника львів'ян речі не йшло. Зараз команда заповнює паузу у чемпіонаті, яка виникла через матчі національних команд. У розташуванні клубу декілька потенційних новачків, доля яких буде вирішуватись після товариського спарингу "Руху", який заплановано провести найближчими днями.
Додамо, що Вернидуб несподівано покинув солігорський "Шахтар". Зробив це український тренер на наступний день після того, як його команда вийшла в 1/8 фіналу кубка Білорусі. А в чемпіонаті команда йде на першому місці. Офіційно – за сімейними обставинами.
Кар'єра Вернидуба
- Очолив команду Вернидуб восени 2019 року. Зараз "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці. випереджаючи найближчого конкурента БАТЕ на 6 пунктів.
- У минулому місяці команда Вернидуба показала майже 100-відсотковий результат. Вони здобули чотири перемоги у п'яти матчах.
- Раніше український наставник працював у луганській "Зорі", яку у сезоні 2013/14 вивів у Лігу Європи, а у сезоні 2015/16 клуб дійшов до фіналу Кубка України, де програв лише донецькому "Шахтарю" (0:2).
- Вернидуб тренував команду з Луганська вісім сезонів. Першим клубом Вернидуба у тренерській кар'єрі став запорізький "Металург", де він працював у тренерському штабі, а потім став виконувачем обов'язків головного тренера.
- У липні наставника назвали найкращим коучем місяця у чемпіонаті Білорусі.