Спортивний директор львівського "Руху" Володимир Лапіцький заявив, що клуб не збирається змінювати головного тренера Івана Федика, який лише нещодавно очолив команду. Звідки пішли такі чутки він також не знає.

Про це розповів Лапіцький журналісту Трибуни. Лапіцький також дізнався таку інформацію від представників ЗМІ.

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Вернидуба у Львові не буде

Спортивний директор спростував інформацію про те, що Вернидуб очолить тренерський місток команди. За його словами, команда тренується за графіком під керівництвом Івана Федика та планує провести спаринг.

Про Вернидуба я нічого не чув і не знаю,

– заявив Лапіцький.

Жодної думки про зміну наставника львів'ян речі не йшло. Зараз команда заповнює паузу у чемпіонаті, яка виникла через матчі національних команд. У розташуванні клубу декілька потенційних новачків, доля яких буде вирішуватись після товариського спарингу "Руху", який заплановано провести найближчими днями.

Додамо, що Вернидуб несподівано покинув солігорський "Шахтар". Зробив це український тренер на наступний день після того, як його команда вийшла в 1/8 фіналу кубка Білорусі. А в чемпіонаті команда йде на першому місці. Офіційно – за сімейними обставинами.

Кар'єра Вернидуба