Рух уник поразки від Минаю завдяки двом курйозним голам: відео

Минай після зміни головного тренера продовжує набирати очки. В неділю, 24 жовтня, команда була близька до того, щоб перемогти на виїзді Рух. Але не втримала перемогу.

Рух – Минай 2:2

Голи: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 12, Білоног, 67

Минай в цьому сезоні здобув лише одну перемогу – ще в стартовому турі над Олександрією. В Руху була дещо краща статистика – три перемоги. Але в турнірній таблиці команди були не так далеко одна від одної.

Рух цей матч проводив після вимушеної перерви – в команді був спалах коронавірусу, тож матч проти Інгульця було перенесено на невизначений термін.

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Рух невдало розпочав цей матч. Минай на фоні господарів виглядав дещо краще, і вже на початку зустрічі забив гол. Після навісу Синьогуба Ахмедзаде залишився без опіки у штрафному, і головою відправив м'яч у ворота суперника. На цей гол гості за перший там так і не зуміли нічим відповісти – один удар, і той неточний.

А от на початку другого тайму рахунок таки було зрівняно. Призвела до цього помилка голкіпера гостей – після удару Альваренги Кучер пропустив м'яч під руками, і той влетів у кут воріт.

Минай міг здобути в цьому матчі і перемогу завдяки Селезньову. Після виходу на заміну він класно скинув м'яч на хід Білоногу, і форвард свій момент не змарнував, вдруге в цьому матчі вивівши Минай вперед.

Але за декілька хвилин рахунок на табло знову був рівним. Климчук завдав потужний удар, А Векляк намагався відбити м'яч. Та від його голови той пролетів якраз повз голкіпера.

Наприкінці матчу і Рух, і Минай намагалися вирвати перемогу. Команди створювали моменти, але так і не зуміли їх реалізувати. У підсумку нічия 2:2.

Відеоогляд матчу Рух – Минай