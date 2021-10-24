Рух – Минай 2:2

Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 12 Билоног, 67

Минай в этом сезоне одержал лишь одну победу – еще в стартовом туре над Александрией. У Руха была несколько лучше статистика – три победы. Но в турнирной таблице команды были не так далеко друг от друга.

Рух этот матч проводил после вынужденного перерыва – в команде была вспышка коронавируса, поэтому матч против Ингула был перенесен на неопределенный срок.

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Рух неудачно начал этот матч. Минай на фоне хозяев выглядел несколько лучше, и уже в начале встречи забил гол. После навеса Синегуба Ахмедзаде остался без опеки в штрафной, и головой отправил мяч в ворота соперника. На этот гол гости за первый там так и не сумели ничем ответить – один удар, и тот неточный.

А вот в начале второго тайма счет таки сравняли. Привела к этому ошибка голкипера гостей – после удара Альваренги Кучер пропустил мяч под руками, и тот влетел в угол ворот.

Минай мог получить в этом матче и победу благодаря Селезневу. После выхода на замену он классно сбросил мяч на ход Билоногу, и форвард свой момент не упустил, во второй раз в этом матче выведя Минай вперед.

Но через несколько минут счет на табло снова был равным. Климчук нанес мощный удар, а Векляк пытался отбить мяч. И от его головы тот пролетел как раз мимо голкипера.

В конце матча и Рух, и Минай пытались вырвать победу. Команды создавали моменты, но так и не сумели их реализовать. В итоге ничья 2:2.

Видеообзор матча Рух – Минай