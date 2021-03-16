Приїде населення з різних регіонів, – Рубан про небезпеку проведення футбольних матчів

Джерело:24 канал
Організовувати футбольні матчі в Україні є небезпечно. Зокрема, через скупчення людей, які приїжджають на подію з різних регіонів.
Тому матчі можна проводити, але з відповідними обмеженнями. Таку думку в ефірі висловив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан.
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За його словами, лікарі, зокрема епідеміологи, які здійснюють профілактичні та протиепідеміологічні заходи, рекомендували організовувати події без глядачів.
Небезпека проведення футбольних матчів – у скупченні населення з різних регіонів,
– зазначив Рубан.
Він зауважив, що це дасть змогу не інфікувати гравців та глядачів коронавірусною інфекцією.
Рубан розповів про небезпеку організації футбольних матчів: дивіться відео
На жаль, як сказав Рубан, таке рішення може ухвалити лише Уряд. Тому що компетенцію щодо проведення масових заходів має Кабінет Міністрів України.
Якщо це не зроблять – буде спалах захворюваності серед киян, серед гостей столиці, які перевезуть інфекцію до себе в регіони,
– зауважив очільник Держпродспоживслужби.
Він відзначив, що на матчі приїжджає саме та група ризику, яка вражена коронавірусною інфекцією британського штаму (особи 20 – 40 років).Нагадаємо! Мер Києва Віталій Кличко висловив побоювання щодо проведення матчу Шахтар – Рома на НСК "Олімпійський". Він заявив, що це може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію у столиці.
Тому сьогодні від мера пролунала така інформація щодо ухвалення негайного рішення щодо проведення можливого матчу, але просто неба і без глядачів.