Приедет население из разных регионов, – Рубан об опасности проведения футбольных матчей
Организовывать футбольные матчи в Украине опасно. В частности, из-за скопления людей, приезжающих на событие с разных регионов.
Источник:24 канал
Поэтому матчи можно проводить, но с соответствующими ограничениями. Такое мнение в эфире высказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
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Почему футбольные матчи опасны
По его словам, врачи, в частности эпидемиологи, которые осуществляют профилактические и противоэпидемические мероприятия, рекомендовали организовывать события без зрителей.
Опасность проведения футбольных матчей – в скоплении населения из разных регионов,
– отметил Рубан.
Он отметил, что это позволит не инфицировать игроков и зрителей коронавирусной инфекцией.
Рубан рассказал об опасности организации футбольных матчей: смотрите видео
Решение может принять только правительство
К сожалению, как сказал Рубан, такое решение может принять только правительство. Потому что компетенцию по проведению массовых мероприятий имеет Кабинет Министров Украины.
Если это не сделают – будет вспышка заболеваемости среди киевлян, среди гостей столицы, которые перевезут инфекцию к себе в регионы,
– отметил глава Госпродпотребслужбы.
Он отметил, что на матчи приезжает именно та группа риска, которая поражена коронавирусной инфекцией британского штамма (люди 20 – 40 лет).
Поэтому сегодня от мэра прозвучала такая информация относительно принятия немедленного решения о проведении возможного матча, но под открытым небом и без зрителей.
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