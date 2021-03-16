Организовывать футбольные матчи в Украине опасно. В частности, из-за скопления людей, приезжающих на событие с разных регионов.

Поэтому матчи можно проводить, но с соответствующими ограничениями. Такое мнение в эфире высказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

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Почему футбольные матчи опасны

По его словам, врачи, в частности эпидемиологи, которые осуществляют профилактические и противоэпидемические мероприятия, рекомендовали организовывать события без зрителей.

Опасность проведения футбольных матчей – в скоплении населения из разных регионов,

– отметил Рубан.

Он отметил, что это позволит не инфицировать игроков и зрителей коронавирусной инфекцией.

Рубан рассказал об опасности организации футбольных матчей: смотрите видео

Решение может принять только правительство

К сожалению, как сказал Рубан, такое решение может принять только правительство. Потому что компетенцию по проведению массовых мероприятий имеет Кабинет Министров Украины.

Если это не сделают – будет вспышка заболеваемости среди киевлян, среди гостей столицы, которые перевезут инфекцию к себе в регионы,

– отметил глава Госпродпотребслужбы.

Он отметил, что на матчи приезжает именно та группа риска, которая поражена коронавирусной инфекцией британского штамма (люди 20 – 40 лет).

Напомним! Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения по проведению матча Шахтер – Рома на НСК "Олимпийский". Он заявил, что это может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в столице.

Поэтому сегодня от мэра прозвучала такая информация относительно принятия немедленного решения о проведении возможного матча, но под открытым небом и без зрителей.