Організовувати футбольні матчі в Україні є небезпечно. Зокрема, через скупчення людей, які приїжджають на подію з різних регіонів.

Тому матчі можна проводити, але з відповідними обмеженнями. Таку думку в ефірі висловив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан.

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Чому футбольні матчі є небезпечними

За його словами, лікарі, зокрема епідеміологи, які здійснюють профілактичні та протиепідеміологічні заходи, рекомендували організовувати події без глядачів.

Небезпека проведення футбольних матчів – у скупченні населення з різних регіонів,

– зазначив Рубан.

Він зауважив, що це дасть змогу не інфікувати гравців та глядачів коронавірусною інфекцією.

Рубан розповів про небезпеку організації футбольних матчів: дивіться відео

Рішення може ухвалити лише Уряд

На жаль, як сказав Рубан, таке рішення може ухвалити лише Уряд. Тому що компетенцію щодо проведення масових заходів має Кабінет Міністрів України.

Якщо це не зроблять – буде спалах захворюваності серед киян, серед гостей столиці, які перевезуть інфекцію до себе в регіони,

– зауважив очільник Держпродспоживслужби.

Він відзначив, що на матчі приїжджає саме та група ризику, яка вражена коронавірусною інфекцією британського штаму (особи 20 – 40 років).

Нагадаємо! Мер Києва Віталій Кличко висловив побоювання щодо проведення матчу Шахтар – Рома на НСК "Олімпійський". Він заявив, що це може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію у столиці.

Тому сьогодні від мера пролунала така інформація щодо ухвалення негайного рішення щодо проведення можливого матчу, але просто неба і без глядачів.