Полусредневесовик предстал в неожиданном виде – он появился на фото в инстаграме без волос на голове, которые он обычно красил в яркие цвета.
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Новый имидж Ивана Редкача:
Коротко про Редкача
- На профессиональном ринге Иван провел 30 боев. На его счету 23 победы, 6 поражений и 1 ничья.
- Последний бой Редкача против американца Реджиса Прогрейса завершился скандалом. Украинец проиграл нокаутом и покинул ринг на носилках.