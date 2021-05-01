Полусредневесовик предстал в неожиданном виде – он появился на фото в инстаграме без волос на голове, которые он обычно красил в яркие цвета.

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Новый имидж Ивана Редкача:

Коротко про Редкача