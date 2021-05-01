Напівсередньоваговик постав у несподіваному вигляді – він з’явився на фото в інстаграмі без волосся на голові, яке він зазвичай фарбував у яскраві кольори.

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Новий імідж Івана Редкача:

Коротко про Редкача