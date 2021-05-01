Напівсередньоваговик постав у несподіваному вигляді – він з’явився на фото в інстаграмі без волосся на голові, яке він зазвичай фарбував у яскраві кольори.
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Новий імідж Івана Редкача:
Коротко про Редкача
- На професійному ринзі Іван провів 30 боїв. На його рахунку 23 перемоги, 6 поразок і 1 нічия.
- Останній бій Редкача проти американця Реджиса Прогрейса завершився скандалом. Українець програв нокаутом і покинув ринг на ношах.