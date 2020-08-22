В финале Лиги Европы 27-летний нападающий "Интера" Лукаку вошел в историю сразу по нескольким причинам.

Три рекорда Лукаку

Бельгиец забил самый быстрый мяч в финальных поединках Лиги Европы. На четвертой минуте заработал пенальти, а на пятой хладнокровно его реализовал, пишет 24 канал.

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При этом Лукаку забил мяч в 11-м матче второго по значимости еврокубка подряд. Это также рекорд турнира. Собственно, рубеж в 10 голов уже был достижением. Напомним, в сезоне 2018/2019 форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", а прошлым летом перебрался в Милан.

Видео гола Лукаку

Кроме того, Ромелу забил 34 мяча во всех турнирах сезона 2019/2020, что является повторением рекорда для новичка "Интера". Клубное достижение в сезоне 1997/1998 установил бразильский форвард Роналдо.

Правда, в концовке основного времени Лукаку помог Диего Карлосу отправить мяч в ворота уже своей команды, после чего "Севилья" на 74-й минуте вышла вперед и в итоге победила.