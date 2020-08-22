У фіналі Ліги Європи 27-річний нападник "Інтера" Ромелу Лукаку увійшов в історію відразу з кількох причин.

Три рекорди Лукаку

Бельгієць забив найшвидший м'яч в фінальних поєдинках Ліги Європи. На четвертій хвилині він заробив пенальті, а на п'ятій холоднокровно його реалізував, пише 24 канал.

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При цьому Лукаку забив м'яч у 11-му матчі другого за значимістю єврокубку поспіль. Це також рекорд турніру. Власне, рубіж в 10 голів уже був досягненням. Нагадаємо, в сезоні 2018/2019 форвард виступав за "Манчестер Юнайтед", а минулого літа перебрався до Мілана.

Відео голу Лукаку

Крім того, Ромелу забив 34 м'ячі в усіх турнірах сезону 2019/2020, що є повторенням рекорду для новачка "Інтера". Клубне досягнення в сезоні 1997/1998 встановив бразильський форвард Роналдо.

Правда, в кінцівці основного часу Лукаку допоміг Дієго Карлосу відправити м'яч у ворота вже своєї команди, після чого "Севілья" на 74-й хвилині вийшла вперед і в підсумку перемогла.