Звездный Холанд назвал лучшего игрока планеты в 2021 году: им стал не Месси
Источник:Sky Sports
Эрлинг Холанд, один из самых забивных бомбардиров планеты, назвал лучшего футболиста мира в 2021-м году. Он поставил на вершину не Лионеля Месси.
Левандовский лучший
Выбор забивного форварда дортмундской Боруссии не совпал с результатами голосования "Золотого мяча" в 2021-м году. Эрлинг Холанд переставил местами тройку лидеров.
Интересно Лучшим был я, – Левандовский не признал Месси обладателем "Золотого мяча"
Футболист назвал лучшим игроком планеты нападающего Баварии Роберта Левандовски. Интересно, что Холанд и Роберт неоднократно играли друг против друга, так как оба выступают в немецкой Бундеслиге.
А вот второе место отдал Лионелю Месси. Также в его тройке лидеров Карим Бензема из мадридского Реала.
Нужно ставить Левандовского на первое место. Бензема, как мне кажется, прекрасно играет, но так же великолепен и Месси. Поэтому Бензема и Месси разделят 2 – 3 места,
– заявил Холанд.
У Левандовского "украли" "Золотой мяч"
- 65-я в истории церемония Ballon d'Or завершилась очередной победой Месси. Лионель опередил ближайшего конкурента Левандовского на 33 очка.
- После чего разгорелся скандал. Многие фанаты говорили, что поляк должен был взять награду.
- В сезоне-2020/2021 польский нападающий отыграл за Баварию 40 матчей, в которых наколотил 48 голов и сделал 9 ассистов.
- Месси же забил 38 мячей в 47 встречах, также отметился 14 результативными передачами.