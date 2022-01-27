Звездный Холанд назвал лучшего игрока планеты в 2021 году: им стал не Месси

Эрлинг Холанд, один из самых забивных бомбардиров планеты, назвал лучшего футболиста мира в 2021-м году. Он поставил на вершину не Лионеля Месси.

Левандовский лучший

Выбор забивного форварда дортмундской Боруссии не совпал с результатами голосования "Золотого мяча" в 2021-м году. Эрлинг Холанд переставил местами тройку лидеров.

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Футболист назвал лучшим игроком планеты нападающего Баварии Роберта Левандовски. Интересно, что Холанд и Роберт неоднократно играли друг против друга, так как оба выступают в немецкой Бундеслиге.

А вот второе место отдал Лионелю Месси. Также в его тройке лидеров Карим Бензема из мадридского Реала.

Нужно ставить Левандовского на первое место. Бензема, как мне кажется, прекрасно играет, но так же великолепен и Месси. Поэтому Бензема и Месси разделят 2 – 3 места,

– заявил Холанд.

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