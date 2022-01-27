Левандовський найкращий

Вибір забивного форварда дортмундської Боруссії не збігся із результатами голосування "Золотого м'яча" у 2021-му році. Ерлінг Голанд трішки переставив місцями трійку лідерів.

Цікаво Найкращим був я, – Левандовський не визнав Мессі володарем "Золотого м’яча"

Футболіст назвав найкращим гравцем планети нападника Баварії Роберта Левандовського. Цікаво, що Голанд та Роберт неодноразово грали один проти одного, адже обидва виступають у німецькій Бундеслізі.

А ось друге місце віддав Ліонелю Мессі. Також у його трійці лідерів Карім Бензема з мадридського Реала.