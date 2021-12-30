Однако, поляк вообще не согласен с тем, что Лионель Месси в 2021 году в седьмой раз выиграл "Золотой мяч".

К слову Месси выиграл "Золотой мяч" благодаря голосам в Южной Америке, Азии и Океании

"Кто был лучшим? Я выбираю Левандовского. У меня было так много вопросов после "Золотого мяча". В прошлом году они отменили вручение – я не получил награду, хотя выиграл все, что мог. В этом году я забил 69 мячей за один сезон, я сделал все, что было в моих силах, поэтому могу гордиться собой", – заявил он.

Результативность Левандовского

В текущем сезоне 33-летний Левандовский в составе Баварии провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал три результативные передачи.

На данный момент Бавария занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 43 очка в 17 матчах.

Месси выиграл "Золотой мяч"