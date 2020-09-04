Игроки мадридского "Атлетико", которые отправились в расположение национальных сборных, сдали обязательные тесты на коронавирус. У двоих футболистов тесты показали положительные результаты.

О больных футболистах сообщил официальный сайт "матрасников".

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Пресс-служба клуба сообщила, что тесты форварда Диего Косты и полузащитника Сантьяго Ариаса оказались положительными. Игроки уже отправились на самоизоляцию. У футболистов отсутствуют какие-либо симптомы.

Из-за коронавируса футболисты не смогу вместе с командой пройти предсезонные сборы, которые начинаются 4 сентября.

Новый сезон чемпионата Испании стартует уже 12 сентября. В первом матче мадридский клуб сыграет на родном стадионе против "Севильи". Игра состоится 13 сентября.

Кто раньше из футболистов "Атлетико" болел коронавирусом

Еще перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Атлетико" в мадридском клубе обнаружили два случая заражения коронавирусом.

Больными игроками оказались защитник Шиме Врсалько и хавбек Анхель Корреа. У обоих футболистов болезнь протекала бессимптомно.