Гравці мадридського "Атлетіко", які відправились у розташування національних збірних, здали обов'язкові тести на коронавірус. У двох футболістів тести показали позитивні результати.

Про хворих футболістів повідомив офіційний сайт "матрацників".

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Пресслужба клубу повідомила, що тести форварда Дієго Кости і півзахисника Сантьяго Аріаса виявилися позитивними. Гравці вже відправились на самоізоляцію. У футболістів відсутні будь-які симптоми.

Через коронавірус футболісти не зможу разом з командою пройти передсезонні збори, які розпочинаються 4 вересня.

Новий сезон чемпіонату Іспанії стартує вже 12 вересня. У першому матчі мадридський клуб зіграє на рідному стадіоні проти "Севільї". Гра відбудеться 13 вересня.

Хто раніше з футболістів "Атлетіко" хворів на коронавірус

Ще перед матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Лейпциг" – "Атлетіко" в мадридському клубі виявили два випадки зараження коронавірусом.

Хворими гравцями виявились захисник Шім'ї Врсалько і хавбек Анхель Корреа. У обох футболістів хвороба протікала безсимптомно.