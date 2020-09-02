У игроков ПСЖ Неймара и Анхеля Ди Марии обнаружили коронавирус
У трех игроков ПСЖ диагностировали коронавирус. Это Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Их отправили на самоизоляцию.
Информацию о коронавирусе у троих футболистов официально подтвердили в ПСЖ. Однако не назвали имена инфицированных.
Напомним Два игрока сборной Испании сдали положительный тест на коронавирус перед матчем с Украиной
По данным L'Équipe, речь идет о Неймаре, Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе. Трое футболистов отдыхали на Ибице, где активно распространяется инфекция. Они проводили там отпуск после финала восьми Лиги чемпионов, где ПСЖ уступил в финале немецкой "Баварии".
Коронавирус у них обнаружили уже по возвращении в Париж. Поэтому их сразу же отправили на самоизоляцию на неделю. Остальные футболисты и работники клуба будут проходить тестирование каждые несколько дней.
Следующий матч ПСЖ проведут 10 сентября против "Ланса".