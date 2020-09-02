У трех игроков ПСЖ диагностировали коронавирус. Это Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Их отправили на самоизоляцию.

Информацию о коронавирусе у троих футболистов официально подтвердили в ПСЖ. Однако не назвали имена инфицированных.

Напомним Два игрока сборной Испании сдали положительный тест на коронавирус перед матчем с Украиной

Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.

L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020

По данным L'Équipe, речь идет о Неймаре, Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе. Трое футболистов отдыхали на Ибице, где активно распространяется инфекция. Они проводили там отпуск после финала восьми Лиги чемпионов, где ПСЖ уступил в финале немецкой "Баварии".

Коронавирус у них обнаружили уже по возвращении в Париж. Поэтому их сразу же отправили на самоизоляцию на неделю. Остальные футболисты и работники клуба будут проходить тестирование каждые несколько дней.

Следующий матч ПСЖ проведут 10 сентября против "Ланса".