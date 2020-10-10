Матч между "Реалом" и "Шахтером" – первая игра группового этапа Лиги чемпионов – состоится при пустых трибунах. Все из-за решения испанского правительства, которое одобрило введение режима чрезвычайного положения в столице Испании Мадриде.

По мнению испанских властей, такое решение позволит сдержать темпы распространения коронавируса в столице, пишет El Pais.

К слову Жесткий карантин из-за COVID-19: в Мадриде – режим чрезвычайного положения

Жесткие ограничения в Мадриде продлятся в течение 15 дней. В частности в пределах режима чрезвычайного положения запрещено пересекать границы столичного региона – как въезжать, так и выезжать.

Это затронет и матч между "Реалом" и "Шахтером", который должен состояться 21 октября. Ведь новые ограничения запрещают и проведение спортивных событий с участием зрителей.

К слову, за менее чем две недели до игры у "Шахтера" возникли серьезные проблемы с составом. Коронавирусом заболели 9 игроков и точно известно, что среди них есть Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Если игроки не поправятся к матчу, у "горняков" может возникнуть серьезный кризис с первой командой.