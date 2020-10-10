Матч Реал – Шахтер пройдет без зрителей: Мадрид закрыли на карантин
Матч между "Реалом" и "Шахтером" – первая игра группового этапа Лиги чемпионов – состоится при пустых трибунах. Все из-за решения испанского правительства, которое одобрило введение режима чрезвычайного положения в столице Испании Мадриде.
По мнению испанских властей, такое решение позволит сдержать темпы распространения коронавируса в столице, пишет El Pais.
К слову Жесткий карантин из-за COVID-19: в Мадриде – режим чрезвычайного положения
Жесткие ограничения в Мадриде продлятся в течение 15 дней. В частности в пределах режима чрезвычайного положения запрещено пересекать границы столичного региона – как въезжать, так и выезжать.
Это затронет и матч между "Реалом" и "Шахтером", который должен состояться 21 октября. Ведь новые ограничения запрещают и проведение спортивных событий с участием зрителей.
К слову, за менее чем две недели до игры у "Шахтера" возникли серьезные проблемы с составом. Коронавирусом заболели 9 игроков и точно известно, что среди них есть Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Если игроки не поправятся к матчу, у "горняков" может возникнуть серьезный кризис с первой командой.
Не противоречит ли запрет решению УЕФА?
Ранее УЕФА разрешил допустить зрителей на матчи, которые проходят под эгидой европейского футбольного союза. Впрочем стадионы не могут быть заполненными более чем на 30%.
Впрочем УЕФА также сделал важное уточнение относительно того, что именно местные власти решают, разрешать ли болельщикам посещать стадионы.
К слову, сейчас под вопросом есть и домашние матчи украинских команд в Лиге чемпионов. Согласно новым карантинным разделениям, Киев, где играют и "Шахтер", и "Динамо", попал в оранжевую карантинную зону.