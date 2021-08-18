Подарок для болельщика

Дортмундская Боруссия проиграла Баварии со счетом 1:3. А сам звездный нападающий "шмелей" Эрлинг Голанд не отличился в игре забитыми мячами. Единственный гол Боруссии забил Марко Ройс.

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После завершения матча форвард подошел к трибунам, где увидел юного фаната с плакатом в руках, который был написан специально для футболиста сборной Норвегии. Футболист решил поблагодарить за поддержку, подарив футболку болельщику.

Чтобы добраться до мальчика Эрлингу нужно было перепрыгнуть три препятствия, которые ограничивают трибуны и футбольное поле. Это не стало препятствием для футболиста. После этого Эрлинг похлопал фанатам и побежал в подтрибунное помещение.

Как Голанд подарил фанату футболку: видео