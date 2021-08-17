Боруссия Дортмунд – Бавария 1:3

Голы: Ройс, 64 – Левандовский, 41, 74, Мюллер, 50

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Поединок за Суперкубок Германии начался с минуты молчания в память легендарного футболиста Баварии Герда Мюллер. Мюллер умер 15 августа на 75 году жизни.

На правах хозяина "шмели" более агрессивно начали поединок. Боруссия активно прессинговала гостей из Мюнхена, но довольно быстро Бавария адаптировалась.

После этого на ворота хозяев посыпались полумоменты. Подопечные Юлиана Нагельсманна легко создавали моменты, но так же и убивали их. Например, Коман чудом за пределами штрафного не прошил голкипера.

У Боруссии также был свой шанс. В частности, Марко Ройс вышел один на один с Мануэлем Ноером, но не переиграл того.

Двойной удар Баварии

Бавария открыла счет в игре на 41 минуте: Гнабри навесил в штрафной, где мощно головой пробил Левандовский – 1:0! Сразу после перерыва гости удвоили преимущество.

Действующие чемпионы Германии провели быструю контратаку по левому флангу и после прострела Томас Мюллер отправил мяч в пустые ворота.

Размен голами

Второй забитый гол успокоил Баварию, отдавшую мяч "шмелям". Те не отказались от контроля и быстро отыграли один мяч. Марко Ройс красивым дальним ударом не оставил шансов Ноеру.

Но усилия Ройса нивелировал Аканджи. Швейцарский защитник отдал неудачный пас, который перехватили игроки Баварии. В итоге Левандовский легко переиграл Кобеля – 3:1!