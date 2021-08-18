В двух шагах от рекорда Баварии

Форвард Баварии Роберт Левандовски забил по одному голу в каждом из таймов. Поляк помог команде одержать разгромную победу над дортмундской Боруссией и выиграть трофей.

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Левандовский продлил свою голевую серию за Баварию уже до 14 поединков подряд. Такая результативность позволила футболисту побить рекорд. Более длительная серия сохраняется только у легендарного Герда Мюллера, у которого 15 августа перестало биться сердце. Герд в сезоне-1969/1970 не уходил с поля без забитых голов в течение 16 матчей подряд.

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В конце первого тайма 32-летний нападающий удачно замкнул передачу Гнабри и открыл счет в кубковом противостоянии.

Однако с одним голом поляк уходить с поля не захотел. На 71-й минуте игроки Баварии воспользовались ошибкой соперника и перехватили мяч. Левандовский результативно завершил контратаку и установил окончательные цифры на табло – 3:1. Бавария – обладатель Суперкубка Германии.