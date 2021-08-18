Подарунок для уболівальника

Дортмундська Боруссія програла Баварії з рахунком 1:3. А сам зірковий нападник "джмелів" Ерлінг Голанд не відзначився у грі забитими м'ячами. Єдиний гол Боруссії забив Марко Ройс.

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Після завершення матчу форвард підійшов до трибун, де побачив юного фаната із плакатом у руках, який був написаний спеціально для футболіста збірної Норвегії. Футболіст вирішив подякувати за підтримку, подарувавши футболку уболівальнику.

Щоб дістатись до хлопчика Ерлінгу потрібно було перестрибнути три перешкоди, які обмежують трибуни та футбольне поле. Це не стало перешкодою для футболіста. Після цього Ерлінг поплескав фанатам та побіг у підтрибунне приміщення.

Як Голанд подарував фанату футболку: відео