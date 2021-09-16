Неожиданный поцелуй футболистов Боруссии

Джуд Беллингем и Эрлинг Голанд принесли победу Боруссии в рамках стартового тура игры Лиги чемпионов. Оба футболиста забивали в первом тайме. Однако после игры было еще интереснее.

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21-летний форвард "шмелей" Голанд поделился впечатлениями от игры. Во время интервью к норвежцу подбежал его партнер по команде Беллингем и поцеловал Эрлинга в щеку. Голанд с улыбкой на лице встретил такие действия друга. Гости очень обрадовались сложной победе.

Беллингем поцеловал Голанда: видео

В комментарии нападающий сборной Норвегии отметил Джуда, который стал самым молодым футболистом который смог забить в двух матчах Лиги чемпионов подряд. Беллингем установил это достижение в возрасте 18 лет и 78 дней. Ему удалось переплюнуть лидера ПСЖ Килиана Мбаппе, который установил этот рекорд еще в Монако в 2017 году.

Отметим, что оба не сыграли весь матч. Джуд покинул поле на 69-й минуте, а Эрлинг пошел отдыхать на 86-й минуте встречи. Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу Боруссии.