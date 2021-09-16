Шериф – Шахтер 2:0
Голы: Траоре, 16, Янсане, 62
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Бешикташ – Боруссия Д 1:2
Голы: Монтеро, 90+ 4 – Беллингем, 20, Голанд, 45+3
Атлетико – Порту 0:0
Удаление: Мбемба, 90+5 (Порту)
Брюгге – ПСЖ 1:1
Голы: Ванакен, 27 – Эррера, 15
Интер – Реал 0:1
Гол: Родриго, 90
Ливерпуль – Милан 3:2
Голы: Томори, 9( авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Диас, 44
Манчестер Сити – Лейпциг 6:3
Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (авт.), Марез, 45+2 (пен.), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 – Нкунку, 23, 51, 73
Удаление: Анхелино, 79 (Лейпциг)
Спортинг – Аякс 1:5
Голы: Паулинью, 33 – Алле, 2, 9, 51, 63, Бергюйс, 39