Несподіваний поцілунок футболістів Боруссії

Джуд Беллінгем та Ерлінг Голанд принесли перемогу Боруссії у рамках стартового туру гри Ліги чемпіонів. Обидва футболісти забивали у першому таймі. Однак після гри було ще цікавіше.

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21-річний форвард "джмелів" Голанд поділився враженнями від гри. Під час інтерв'ю до норвежця підбіг його партнер по команді Беллінгем та поцілував Ерлінга у щоку. Голанд з посмішкою на обличчі зустрів такі дії друга. Гості дуже зраділи складній перемозі.

Беллінгем поцілував Голанда: відео

У коментарі нападник збірної Норвегії відзначив Джуда, який став наймолодшим футболістом який зміг забити у двох матчах Ліги чемпіонів поспіль. Беллінгем встановив це досягнення у віці 18 років та 78 днів. Йому вдалось переплюнути лідера ПСЖ Кіліана Мбаппе, який встановив цей рекорд ще виступаючи за Монако у 2017 році.

Відзначимо, що обидвоє не зіграли весь матч. Джуд покинув поле на 69-й хвилині, а Ерлінг пішов відпочивати на 86-й хвилині зустрічі. Поєдинок завершився із рахунком 1:2 на користь Боруссії.