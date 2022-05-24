Зозуля тепло встретился с ранеными украинскими военными в Мадриде
Источник:фейсбук Романа Зозули
Украинский футболист Роман Зозуля не устает помогать армии. Бывший игрок Днепра встретился с нашими бойцами в Испании.
Зозуля: Я большой фанат наших защитников
Бывший форвард сборной Украины не только физически помогает армии из далекой Испании, но и морально поддерживает наших военных. Роман Зозуля встретился с бойцами, прилетевшими в Мадрид для лечения и реабилитации.
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Я большой фанат наших защитников, так что не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником. Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Увлекаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой,
– написал футболист.
Зозуля помогает больше, чем кто-либо другой
- Футболист, выступающий в испанском чемпионате, поддерживает и помогает украинской армии уже восьмой год. С тех пор, как на Донбассе начались боевые действия. Даже расстояние не мешает Зозуле быть одним из наиболее активных в этом плане спортсменов.
- Роман закупил для земляков автомобили скорой помощи, посылал гуманитарную помощь.
- Также Зозуля активно помогает военным с транспортом. Роман даровал бронированные автомобили и мотоциклы для ВСУ. Мотоциклы футболист передавал уже не раз.
- Игрок Фуэнлабрады вместе с другим украинским футболистом, выступавшим за бельгийский Гент, Романом Безусом передали свои именные футболки с автографами на аукцион. Все вырученные средства ушли на нужды Украины.
- Уже в Мадриде Зозуля вместе с голкипером Реала Андреем Луниным встретились с украинскими беженцами, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родные дома и перебраться в столицу Испании.
- Недавно футболист выставил уникальный презент от наших защитников – боевую тактическую рубашку военного "Азов Днепр". На нем есть автографы всех бойцов этого подразделения.
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Сегодня ночью в Мадрид прилетели украинские Герои на лечение и реабилитацию. Так, как я большой фанат наших защитников, то не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником.
Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Увлекаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой.
С вашим днем, люди из стали! Слава Героям! Слава морской пехоте!