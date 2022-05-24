Зозуля тепло встретился с ранеными украинскими военными в Мадриде

Украинский футболист Роман Зозуля не устает помогать армии. Бывший игрок Днепра встретился с нашими бойцами в Испании.

Зозуля: Я большой фанат наших защитников

Бывший форвард сборной Украины не только физически помогает армии из далекой Испании, но и морально поддерживает наших военных. Роман Зозуля встретился с бойцами, прилетевшими в Мадрид для лечения и реабилитации.

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Я большой фанат наших защитников, так что не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником. Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Увлекаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой,

– написал футболист.