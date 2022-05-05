Новинки для ВСУ

Украинский футболист создал новый волонтерский проект для помощи украинской армии в войне с российскими оккупантами. Он рассказал, что фонд "Народная Армия" закупил для ВСУ мотоциклы, которые повысят мобильность украинских защитников и ускорят нашу победу.

Варте уваги Великодні подарунки: Зозуля закупив для ЗСУ броньовані автомобілі

Такую практику применяют в других армиях мира, однако в украинском еще не использовали, отмечает Зозуля.

По словам игрока, первая партия из десяти мотоциклов уже отправилась на передовую, где должно повысить мобильность украинских воинов и помочь выполнить любую поставленную задачу незаметно для врага.

"Один из моих коллег продал даже собственную квартиру, чтобы обеспечивать наших защитников всем необходимым. А еще, конечно, поддержка каждого из вас для нас очень много значит и мы невероятно за нее благодарны. Но ресурсы, к сожалению, очень быстро заканчиваются, а потребности только растут. Потому жизнь и безопасность наших Героев на первом месте", – написал Роман.

Мотоциклы класса Эндуро и Кросс повысят мобильность наших защитников и помогут выполнять любое задание, оставаясь почти незаметными. Украине до нас этого еще никто не делал, хотя во многих армиях мира это довольно распространенная практика,

– подчеркнул игрок.

Он призывает своих болельщиков помочь в реализации проекта.

"Пока мы приобрели 10 таких красавцев, которые уже отправились на передовую. Но ведь этого катастрофически мало, поэтому хотим верить, что вы все еще с нами и продолжите донатить на помощь наших лучших Воинов", – добавил футболист.



Футболист приобрел мотоциклы для ВСУ / Фото из фейсбука

Роман активно помогает украинской армии