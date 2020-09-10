Зозуля подарил футболку главе МИД Кулебе: мы за Украину на футбольных и дипломатических полях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Испанию встретился с футболистом Романом Зозулей. Украинский футболист подарил главе МИД футболку испанского клуба "Альбасете", где выступает последние сезоны.
Кулеба пошутил, что воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей. Об этом сообщает 24 канал.
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Кулеба поддержал Зозулю в конфликте с фанатами
Министр иностранных дел Украины поддержал Зозулю в конфликте с фанатами испанского клуба "Райо Вальекано". Последние обвиняли украинца в расизме и скандировали оскорбительные выкрики в адрес игрока.
Кулеба заверил футболиста, что его поддерживает вся Украина.
Роман – это наша гордость. Сегодня мы вспоминали голы, которые он забивал за сборную Украины. Но я хочу сказать главное: Украина с вами! И когда вас несправедливо атакуют и обвиняют – знайте, что это, как в футболе, вы – форвард и впереди, а позади вас команда. Эта команда позади вас – это вся Украина,
– заявил глава МИД.
Кулеба поблагодарил Зозулу, что тот всегда с Украиной.
В ответ Роман подарил политику две футболки "Альбасете": одну с 9-м номером и фамилией Кулеба, а другую – свою с 10-й на спине. Последняя футболка подарена сыну Кулебы.
Принимая подарок Зозули, Кулеба попросил прощения у "Динамо" Киев. Вероятно, министр является болельщиком киевского клуба.
Что известно о Зозуле?
30-летний нападающий является воспитанником "Динамо", в структуре которого находился с 2002 до 2008 года. С 2011 до 2016 Роман выступал за "Днепр". В 2016 году Зозуля переехал в Испанию, где провел один сезон в "Бетисе". С 2017 года Зозуля игрок "Альбасете".
Зозуля активно помогает украинской армии. В 2015 году он основал благотворительный фонд "Народная армия", регулярно осуществляющий помощь бойцам. Зозуля продал на аукционе медаль финалиста Лиги Европы за 210 тысяч гривен и направил деньги на нужды военных.
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