Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Испанию встретился с футболистом Романом Зозулей. Украинский футболист подарил главе МИД футболку испанского клуба "Альбасете", где выступает последние сезоны.

Кулеба пошутил, что воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей. Об этом сообщает 24 канал.

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Кулеба поддержал Зозулю в конфликте с фанатами

Министр иностранных дел Украины поддержал Зозулю в конфликте с фанатами испанского клуба "Райо Вальекано". Последние обвиняли украинца в расизме и скандировали оскорбительные выкрики в адрес игрока.

Кулеба заверил футболиста, что его поддерживает вся Украина.

Роман – это наша гордость. Сегодня мы вспоминали голы, которые он забивал за сборную Украины. Но я хочу сказать главное: Украина с вами! И когда вас несправедливо атакуют и обвиняют – знайте, что это, как в футболе, вы – форвард и впереди, а позади вас команда. Эта команда позади вас – это вся Украина,

– заявил глава МИД.

Кулеба поблагодарил Зозулу, что тот всегда с Украиной.

В ответ Роман подарил политику две футболки "Альбасете": одну с 9-м номером и фамилией Кулеба, а другую – свою с 10-й на спине. Последняя футболка подарена сыну Кулебы.

Принимая подарок Зозули, Кулеба попросил прощения у "Динамо" Киев. Вероятно, министр является болельщиком киевского клуба.