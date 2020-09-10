Зозуля готов вернуться в "Динамо": что может поспособствовать трансферу нападающего
Украинский форвард Роман Зозуля может вернуться в родное "Динамо", футболист является воспитанником киевского футбола. Трансфер игрока может вернуться в клуб при двух условиях.
Сам футболист хочет вернуться в украинский чемпионат, но для этого есть два условия. О возможном возвращении Романа Зозули в Киев сообщает Андрей Шахов-младший в эфире SportarenaTV.
Вот так: Роман Зозуля стал лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне
Два условия для успешного трансфера
Сначала "Динамо" должно выйти в групповой раунд в Лиге чемпионов. Еще одним условием, которое станет положительным для этого перехода, станет трансфер Владислава Супряги в другой клуб.
Также Зозуля изъявил желание вернуться и ждет конкретного предложения от киевлян. Нападающий вроде бы уже контактировал с "Динамо" по этому поводу. Правда, разговор происходил еще до возвращения Артема Кравца в Киев, но переговоры могут возобновиться в любой момент.
Ранее сообщалось, что новый наставник "Динамо" Мирча Луческу не прочь видеть футболиста в своем составе.
- Зозуля в этом сезоне провел за "Альбасете" в Сегунде 38 матчей. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.
- Команда украинца не смогла вмешаться в борьбу за выход в Примеру. "Альбасете" в основном боролся за сохранение прописки в Сегунде.
Карьера Зозули в "Динамо"
- Зозуля – воспитанник киевского "Динамо". Сперва футболист стал игроком фарм-клуба "Динамо-3", но за команду сыграл лишь в одном матче. После чего сразу перешел в "Динамо-2". В ней футболист выступал в течение двух лет, сыграв 59 поединков, забив в них 11 мячей.
- Дебютировал в главной команде в мае 2008 года в матче против "Ворсклы". Всего за "сине-белых" в чемпионате Украины провел 32 матча и забил 3 мяча.
- В 2009 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди молодежных команд.
- Далее футболист известен своими выступлениями за "Днепр", где игрок провел свои лучшие годы карьеры, "Реал Бетис", "Райо Вальекано" и "Альбасете".