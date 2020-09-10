Украинский форвард Роман Зозуля может вернуться в родное "Динамо", футболист является воспитанником киевского футбола. Трансфер игрока может вернуться в клуб при двух условиях.

Сам футболист хочет вернуться в украинский чемпионат, но для этого есть два условия. О возможном возвращении Романа Зозули в Киев сообщает Андрей Шахов-младший в эфире SportarenaTV.

Вот так: Роман Зозуля стал лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне

Два условия для успешного трансфера

Сначала "Динамо" должно выйти в групповой раунд в Лиге чемпионов. Еще одним условием, которое станет положительным для этого перехода, станет трансфер Владислава Супряги в другой клуб.

Также Зозуля изъявил желание вернуться и ждет конкретного предложения от киевлян. Нападающий вроде бы уже контактировал с "Динамо" по этому поводу. Правда, разговор происходил еще до возвращения Артема Кравца в Киев, но переговоры могут возобновиться в любой момент.

Ранее сообщалось, что новый наставник "Динамо" Мирча Луческу не прочь видеть футболиста в своем составе.

Зозуля в этом сезоне провел за "Альбасете" в Сегунде 38 матчей. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.

Команда украинца не смогла вмешаться в борьбу за выход в Примеру. "Альбасете" в основном боролся за сохранение прописки в Сегунде.

Карьера Зозули в "Динамо"