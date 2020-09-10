Зозуля подарував футболку главі МЗС Кулебі: Ми за Україну на футбольних і дипломатичних полях
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках візиту в Іспанію зустрівся з футболістом Романом Зозулею. Український футболіст подарував главі МЗС футболку іспанського клубу "Альбасете", де виступає останні сезони.
Кулеба пожартував, що скористався службовим становищем, щоб познайомитися з Романом Зозулею. Про це повідомляє 24 канал.
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Кулеба підтримав Зозулю у конфлікті з фанатами
Міністр закордонних справ України підтримав Зозулю у конфлікті з фанатами іспанського клубу "Райо Вальєкано". Останні звинувачували українця у расизмі та скандували образливі вигуки на адресу гравця.
Кулеба запевнив футболіста, що його підтримує вся Україна.
Роман – це наша гордість. Сьогодні ми згадували голи, які він забивав за збірну України. Але я хочу сказати головне: Україна з вами! І коли вас несправедливо атакують і звинувачують – знайте, що це, як у футболі, ви – форвард і попереду, а позаду вас команда. Ця команда позаду вас – це вся Україна,
– заявив глава МЗС.
Кулеба подякував Зозулі, що той завжди з Україною.
У відповідь Роман подарував політику дві футболки "Альбасете": одну з 9-м номером та прізвищем Кулеба, а іншу – свою з 10-ю на спині. Остання футболка подарована сину Кулебі.
Приймаючи подарунок Зозулі, Кулеба попросив вибачення у "Динамо" Київ. Ймовірно, міністр є вболівальником київського клубу.
Що відомо про Зозулю?30-річний нападник є вихованцем "Динамо", в структурі якого перебував з 2002 до 2008 року. З 2011 до 2016 Роман виступав за "Дніпро". У 2016 році Зозуля переїхав в Іспанію, де провів один сезон у "Бетісі". З 2017 року Зозуля гравець "Альбасете".
Зозуля активно допомагає українській армії. У 2015 році він заснував благодійний фонд "Народна армія", регулярно здійснює допомогу бійцям. Зозуля продав на аукціоні медаль фіналіста Ліги Європи за 210 тисяч гривень і спрямував гроші на потреби військових.