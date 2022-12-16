"Чего еще ждать от крыс": Зозуля о запрете ФИФА на выступление Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Украины не удивлен предательским поведением главного футбольного органа мира. Также у Романа возникли вопросы к УАФ.

Уже в воскресенье, 18 декабря, в Катаре пройдет финал чемпионата мира по футболу 2022 года. В решающем матче за Кубок сойдутся сборные Аргентины и Франции.

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В преддверии финала Президент Украины Владимир Зеленский обратился в ФИФА с просьбой выступить по видео перед началом игры с призывом к миру. Организация отказала главе нашего государства, не дав никаких объяснений.

Этим фактом возмутился и эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля. Форвард клуба Райо Махадаонда разнес ФИФА за это решение, а также упрекнул Украинскую ассоциацию футбола за бездействие в этом вопросе.

Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих крыс продаж? Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики». Но у меня только вопрос в УАФ, а вы там долго спать будете, или, может, тоже как-то отреагируете?

– написал Зозуля на своей странице в инстаграмм.

Отметим, что Роману приписывали интерес к должности главы УАФ и сам Зозуля подтвердил такие намерения. Однако форвард отметил, что не планирует вступать в избирательную кампанию к победе в войне с Россией.

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Напомним, что Зозуля выступал за Динамо, Днепр, Бетис, Альбасете и Фуэнлабраду. С киевлянами нападающий выигрывал чемпионат Украины и два Суперкубка, тогда как с Днепром доходил до финала Лиги Европы. За сборную Украины Роман провел 33 матча, забив 4 гола.