Вже у неділю, 18 грудня, в Катарі пройде фінал чемпіонату світу з футболу 2022. У вирішальному матчі за Кубок зійдуться збірні Аргентини та Франції.

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Напередодні фіналу Президент України Володимир Зеленський звернувся до ФІФА із проханням виступити по відео перед початком гри із закликом до миру. Організація відмовила голові нашої держави, не надавши жодних пояснень.

Цим фактом обурився і ексфутболіст збірної України Роман Зозуля. Форвард клубу Райо Махадаонда розніс ФІФА за це рішення, а також дорікнув Українській асоціації футболу за бездіяльність у цьому питанні.

Мудаки! Але чого ще можна було чекати від цих продажних щурів? Коли російськими рублями у них встелені футбольні поля і домашні газони, то вони завжди підтримуватимуть і виконуватимуть усі забаганки агресора, прикриваючись ідіотською відмазкою «спорт поза політикою». Та у мене лише питання до УАФ, а ви там довго спати будете, чи, може, теж якось відреагуєте?,

– написав Зозуля на своїй сторінці в інстаграм.

Відзначимо, що Роману приписували інтерес до посади голови УАФ і сам Зозуля підтвердив такі наміри. Проте форвард зазначив, що не планує вступати у виборчу кампанію до перемоги у війні з Росією.

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Нагадаємо, що Зозуля виступав за Динамо, Дніпро, Бетіс, Альбасете та Фуенлабраду. Із киянами нападник вигравав чемпіонат України та два Суперкубки, тоді як з Дніпром доходив до фіналу Ліги Європи. За збірну України Роман провів 33 матчі, забивши 4 голи.