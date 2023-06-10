В субботу, 10 июня, в Стамбуле прошел финал Лиги чемпионов. В первом тайме игроки обеих команд не сумели "размочить" счет, пишет 24 Канал.
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Казалось, что командам не избежать серии послематчевых пенальти. Но на 68-й минуте встречи Родри взял на себя ответственность. Испанец получил пас от Бернарду Силвы и отличным выстрелом из предела штрафной отправил мяч в правый угол ворот.
Видео гола Родри