В субботу, 10 июня, в Стамбуле прошел финал Лиги чемпионов. В первом тайме игроки обеих команд не сумели "размочить" счет, пишет 24 Канал.

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Казалось, что командам не избежать серии послематчевых пенальти. Но на 68-й минуте встречи Родри взял на себя ответственность. Испанец получил пас от Бернарду Силвы и отличным выстрелом из предела штрафной отправил мяч в правый угол ворот.

Видео гола Родри

К слову. Испанец уже отмечался в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче Родри забил гол в ворота Баварии. Однако важнее стал именно мяч в финале, который принес Манчестер Сити такой желанный кубок ЛЧ.