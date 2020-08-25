Авторитетный ресурс B/R Football разместил петицию с призывом, чтобы France Football вручил награду "Золотой мяч" в 2020 году. За один день петиция собрала численную поддержку футбольных людей.

В июле France Football объявил, что впервые в своей истории решил не вручать премию "Золотой мяч", пишет 24 канал. Издание пояснило, что приняло такое решение из-за пандемии COVID-19.

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B/R Football опубликовал петицию на портале Change.org петицию с призывом к France Football пересмотреть решение и определить победителя "Золотого мяча" за сутки поддержали более 150 тысяч человек.

Текст петиции

В петиции B/R Football говорится, что France Football нужно вручить "Золотой мяч", ведь футболисты помогли болельщикам отвлечься от пандемии.

В частности, Чиро Иммобиле из "Лацио" обошел звездных конкурентов и выиграл "Золотую обувь", а "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

Вместе с тем, Неймар из ПСЖ впервые вышел в финал Лиги чемпионов, а Криштиану Роналду и Лео Месси продолжили свою удивительную статистику.

В завершение авторы петиции упомянули и о Роберте Левандовски, который забил больше всего голов в сезоне и выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов.

Эти игроки заслуживают награды за радость и волнение, которые они принесли в это трудное время. Вот почему B/R Football подает петицию в France Football от имени футбольных фанатов всего мира, чтобы попросить их восстановить самую престижную индивидуальную награду футбола – Золотой мяч – и чествовать игрока, который добился наибольшего успеха,

– говорится в петиции.

Кто среди главных претендентов на получение "Золотого мяча" 2020

Имена кандидатов на награду названы не были. Однако букмекеры принимали ставки на то, кто мог получить "Золотой мяч" 2020.

Больше всего шансов отдавали нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (коэффициент 2,5). Следующим в списке был форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (4,5).

Замыкал первую тройку игрок "Баварии" Роберт Левандовски (5,0).