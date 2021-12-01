Золотой медали в Токио могло не быть: Беленюка чуть не сняли с Олимпиады из-за шорт наставника
Источник:ютуб-канал Остров
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк вспомнил выступление в Токио. Спортсмена могли снять с четвертьфинальной схватки.
История с Олимпиады от чемпиона
Жан Беленюк мог не стать автором единственного "золота" Украины на Олимпийских играх в Токио. Борец рассказал интересную историю, которая с ним произошла перед стартом четвертьфинала.
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Беленюк и Парвиз Насибов делили одного тренера на двоих в Японии. Все из-за квот. На четвертьфинальную схватку Жан остался без секунданта, ведь наставник Владимир Шацких пошел выводить Парвиза на поединок. Тогда титулованному борцу понадобилось срочно искать себе тренера, ведь его могли снять с соревнований.
Были квоты, и у нас был один тренер на двоих, с Парвизом. Выходит, тренер вывел Парвиза на бой, а меня уже вызывают на ковер, и некому выводить. Они спрашивают: а кто будет выводить тебя? Это четвертьфинал Олимпийских игр,
– сказал Беленюк.
С помощью Жан обратился к вольникам, но на этом история не закончилась. Все наставники были одеты в шорты. По правилам борьбы это запрещено. Тренер, выводящий спортсмена на ковер, должен быть в штанах.Любопытно! Свою золотую медаль Беленюк может продать на аукционе. Вырученные средства борец хочет передать на благотворительную помощь больным детям.
Еванов: Зачем вам мои штаны
Тогда на помощь пришел Григорий Данько, который побежал в автобус и обменялся одеждой с тренером женской сборной Владимиром Евановым: Я говорю: "Надо, чтобы вывели, потому что могут снять с соревнований, из-за глупости". И тренер-вольник Григорий Данько говорит: "Блин, нет ни у кого штанов, но там у Володи Еванова, тренера женской сборной, могут быть, правда, он уже пошел в автобус, они поедут на базу, но пойду, посмотрю".
Потом мне уже рассказывают, что приходит этот Григорий Данько в автобус, там тренер Володя сидит, и он говорит: Вова, снимай штаны. Вова не мог понять кто при чем: зачем вам мои штаны? В итоге тот ему успел объяснить, времени было мало, меня уже вызывают, а ему нужно еще пойти штаны забрать. Они обменялись: шорты на штаны,
– рассказал олимпийский чемпион.
История окончилась счастливо. Наставнику удалось успеть найти одежду и вывести Беленюка на ковер.
- Напомним, что именно Насибов и Беленюк принесли Украине олимпийские награды. Парвиз стал серебряным призером в Токио. Жан – автор единственного "золота" Украины на Олимпиаде-2020.
- Отметим, что это не все награды, которые получили наши борцы. Ирина Коляденко и Алла Черкасова стали бронзовыми призерами Олимпийских игр-2020.