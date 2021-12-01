Золотой медали в Токио могло не быть: Беленюка чуть не сняли с Олимпиады из-за шорт наставника

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк вспомнил выступление в Токио. Спортсмена могли снять с четвертьфинальной схватки.

История с Олимпиады от чемпиона

Жан Беленюк мог не стать автором единственного "золота" Украины на Олимпийских играх в Токио. Борец рассказал интересную историю, которая с ним произошла перед стартом четвертьфинала.

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Беленюк и Парвиз Насибов делили одного тренера на двоих в Японии. Все из-за квот. На четвертьфинальную схватку Жан остался без секунданта, ведь наставник Владимир Шацких пошел выводить Парвиза на поединок. Тогда титулованному борцу понадобилось срочно искать себе тренера, ведь его могли снять с соревнований.

Были квоты, и у нас был один тренер на двоих, с Парвизом. Выходит, тренер вывел Парвиза на бой, а меня уже вызывают на ковер, и некому выводить. Они спрашивают: а кто будет выводить тебя? Это четвертьфинал Олимпийских игр,

– сказал Беленюк.

С помощью Жан обратился к вольникам, но на этом история не закончилась. Все наставники были одеты в шорты. По правилам борьбы это запрещено. Тренер, выводящий спортсмена на ковер, должен быть в штанах.

Еванов: Зачем вам мои штаны

! Свою золотую медаль Беленюк может продать на аукционе. Вырученные средства борец хочет передать на благотворительную помощь больным детям.

Тогда на помощь пришел Григорий Данько, который побежал в автобус и обменялся одеждой с тренером женской сборной Владимиром Евановым: Я говорю: "Надо, чтобы вывели, потому что могут снять с соревнований, из-за глупости". И тренер-вольник Григорий Данько говорит: "Блин, нет ни у кого штанов, но там у Володи Еванова, тренера женской сборной, могут быть, правда, он уже пошел в автобус, они поедут на базу, но пойду, посмотрю".

Потом мне уже рассказывают, что приходит этот Григорий Данько в автобус, там тренер Володя сидит, и он говорит: Вова, снимай штаны. Вова не мог понять кто при чем: зачем вам мои штаны? В итоге тот ему успел объяснить, времени было мало, меня уже вызывают, а ему нужно еще пойти штаны забрать. Они обменялись: шорты на штаны,

– рассказал олимпийский чемпион.

История окончилась счастливо. Наставнику удалось успеть найти одежду и вывести Беленюка на ковер.