Жан Беленюк ехал на Олимпиаду в Токио с целью завоевать золотую медаль игр. Он стал единственным украинским спортсменом, который смог занять первое место.
Неожиданно Борец-депутат Беленюк решил продать золотую медаль Олимпиады-2020
"Бог любит троицу? Хватит и двух? Жду вашего ответа в комментариях", – подписал фото с двумя олимпийскими медалями борец.
Последние новости о Беленюке
- Спортсмен принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде-2020 в Токио.
- После победы он станцевал гопак на арене. В конце танца даже трижды прыгнул в шпагате.
- Олимпийский медалист пока не планирует покидать спорт, но хочет сосредоточиться на политике.
- Недавно на Беленюка напали в Киеве. Молодые люди пытались спровоцировать с ним драку. Но спортсмен заявил, что никто не заставит его уехать из Украины.