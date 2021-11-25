Жан Беленюк ехал на Олимпиаду в Токио с целью завоевать золотую медаль игр. Он стал единственным украинским спортсменом, который смог занять первое место.

Неожиданно Борец-депутат Беленюк решил продать золотую медаль Олимпиады-2020

"Бог любит троицу? Хватит и двух? Жду вашего ответа в комментариях", – подписал фото с двумя олимпийскими медалями борец.

Последние новости о Беленюке

  • Спортсмен принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде-2020 в Токио.
  • После победы он станцевал гопак на арене. В конце танца даже трижды прыгнул в шпагате.
  • Олимпийский медалист пока не планирует покидать спорт, но хочет сосредоточиться на политике.
  • Недавно на Беленюка напали в Киеве. Молодые люди пытались спровоцировать с ним драку. Но спортсмен заявил, что никто не заставит его уехать из Украины.