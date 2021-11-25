Жан Беленюк ехал на Олимпиаду в Токио с целью завоевать золотую медаль игр. Он стал единственным украинским спортсменом, который смог занять первое место.

Неожиданно Борец-депутат Беленюк решил продать золотую медаль Олимпиады-2020

"Бог любит троицу? Хватит и двух? Жду вашего ответа в комментариях", – подписал фото с двумя олимпийскими медалями борец.

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