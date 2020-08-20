Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя решил вернуться на ринг. Уже в ближайшие недели боксер начнет свои тренировки и искать соперника для предстоящего поединка.

Боксер заявил, что не хочет участвовать в выставочных матчах, он подтвердил слухи о своем возвращении. Об этом в комментарии для ESPN сообщил руководитель Golden Boy Promotions.

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Возвращение американца

Последний свой бой американец провел еще в далеком 2008 году, где проиграл нокаутом филиппинцу Мэнни Пакьяо. В середине апреля 2009 года Оскар Де Ла Хойя объявил о завершении боксерской карьеры. После ухода с профессионального ринга Де Ла Хойя сосредоточился на промоутерской деятельности. Американцу принадлежит "Golden Boy Promotions" – одна из крупнейших промоутерских компаний в мире.

Спортсмен уверен, что он готов попробовать свои силы на ринге против чемпионов.

По словам боксера, он чувствует себя замечательно, его физическая форма близка к идеальной. Добавим, что карьеру также восстанавливают легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.

The Golden Boy is making a comeback



47-year-old @OscarDeLaHoya told ESPN on Wednesday that he will return to the ring. (via @StevESPNKim) pic.twitter.com/1EQNfkHt3f — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 19, 2020

Ранее сообщалось, что именно Де Ла Хойя включил украинца Василия Ломаченко в тройку лучших боксеров современности.

Достижения Оскара Де Ла Хойи

В 1992 году Де Ла Хойя завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне в категории до 60 килограммов, после чего перешел в профессиональный бокс. Американец десять раз становился чемпионом мира в шести весовых категориях:

Второй полулегкий (версия WBO, 1994).

Легкий (версия WBO, 1994/95; версия IBF, 1995).

Первый полусредний (версия WBC, 1996/97).

Полусредний (версия WBC, 1997/99).

Первый средний (версия WBC, 2001/03 и 2006/07; версия WBA, 2002/03).

Средний (версия WBO, 2004).

Ник Хойи – "Золотой мальчик". В 1995 году журнал The Ring признал его боксером года.

Всего на профессиональном ринге американец провел 45 боев, в которых одержал 39 побед (в том числе 30 получил нокаутом) и потерпел шесть поражений. Бой Де Ла Хойи с Флойдом Мейвезером-младшим считается одним из лучших в истории бокса.