Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях американец Оскар Де Ла Хойя назвал имена трех лучших боксеров современности. Среди них нашлось место украинцу Василию Ломаченко.

Своим мнением Де Ла Хойя поделился в комментарии для издания Boxing Scene. По его словам, безоговорочный лидер в этом списке для него Сауль Альварес.

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Рейтинг боксеров

Он поставил мексиканца на первое место аргументируя тем, что Альварес единственный из боксеров, кто хочет боксировать только с лучшими соперниками.

По его мнению, все остальные боксеры сразу начинают спрашивать, сколько они получат за бой. Альварес даже не спрашивает об этом, он просто хочет боксировать с лучшими.

Также вторую и третью строчку поделили американец Терен Кроуфорд и украинец Василий Ломаченко. Он считает, что у Кроуфорда есть большой потенциал стать суперзвездой, благодаря его способностям и таланту.

Ломаченко – выдающийся боксер. Думаю, что он может боксировать в первом полусреднем весе, если захочет, у него хорошо получалось,

– сказал Де Ла Хойя.

Достижения Оскара Де Ла Хойи

В 1992 году Де Ла Хойя завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне в категории до 60 килограммов, после чего перешел в профессиональный бокс. Американец десять раз становился чемпионом мира в шести весовых категориях:

Вторая полулегкий (версия WBO, 1994).

Легкая (версия WBO, 1994/95; версия IBF, 1995).

Первый полусредний (версия WBC, 1996/97).

Полусредний (версия WBC, 1997/99).

Первая средняя (версия WBC, 2001/03 и 2006/07; версия WBA, 2002/03).

Средняя (версия WBO, 2004).

Прозвище Хойи – "Золотой мальчик". В 1995 году журнал The Ring признал его боксером года.

Всего на профессиональном ринге американец провел 45 боев, в которых одержал 39 побед (в том числе 30 получил нокаутом) и потерпел шесть поражений. Бой Де Ла Хойи с Флойдом Мейвезером-младшим считается одним из лучших в истории бокса.