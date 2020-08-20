Колишній чемпіон світу з боксу Оскар Де Ла Хойя вирішив повернутись на ринг. Вже у найближчі тижні боксер розпочне свої тренування та шукатиме суперника для майбутнього поєдинку.

Боксер заявив, що не хоче брати участь у виставкових поєдинках, він підтвердив чутки про своє повернення. Про це у коментарі для ESPN повідомив керівник Golden Boy Promotions.

Читайте також: Хантер хоче провести реванш зі своїм кривдником Усиком

Повернення американця

Останній свій бій американець провів ще у далекому 2008 році, де програв нокаутом філіппінцеві Менні Пакьяо. У середині квітня 2009 року Оскар Де Ла Хойя оголосив про завершення боксерської кар'єри. Після відходу з професійного рингу Де Ла Хойя зосередився на промоутерській діяльності. Американцеві належить "Golden Boy Promotions" – одна з найбільших промоутерських компаній у світі.

Спортсмен переконаний, що він готовий спробувати свої сили на ринзі проти чемпіонів.

За словами боксера, він почує себе чудову, його фізична форма близька до ідеальної. Додамо, що кар'єру також відновлюють легенди боксу Майк Тайсон та Рой Джонс-молодший.

The Golden Boy is making a comeback



47-year-old @OscarDeLaHoya told ESPN on Wednesday that he will return to the ring. (via @StevESPNKim) pic.twitter.com/1EQNfkHt3f — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 19, 2020

Раніше повідомлялось, що саме Де Ла Хойя включив українця Василя Ломаченка у трійку найкращих боксерів сучасності.

Досягнення Оскара Де Ла Хойї

У 1992 році Де Ла Хойя завоював золоту медаль Олімпійських ігор в Барселоні у категорії до 60 кілограмів, після чого перейшов в професійний бокс. Американець десять разів ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях:

Друга напівлегка (версія WBO, 1994).

Легка (версія WBO, 1994/95; версія IBF, 1995).

Перша напівсередня (версія WBC, 1996/97).

Напівсередня (версія WBC, 1997/99).

Перша середня (версія WBC, 2001/03 і 2006/07; версія WBA, 2002/03).

Середня (версія WBO, 2004).

Прізвисько Хойї – "Золотий хлопчик". У 1995 році журнал The Ring визнав його боксером року.

Всього на професійному рингу американець провів 45 боїв, в яких отримав 39 перемог (зокрема 30 здобув нокаутом) і зазнав шість поразок. Бій Де Ла Хойї з Флойдом Мейвезером-молодшим вважається одним з найкращих в історії боксу.