Ночь с котятами и крысами

Обратно на поезде "Укрзализныци" Марина поехала одна, и вскоре на своей странице в инстаграм рассказала все детали путешествия.

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"Я уже вернулась домой, провела я с любимым всего четыре дня. Это просто ничего, я уже скучаю и жду, когда мы сможем увидеться. Поездка домой была очень веселой: у меня в купе ехали котята и крысы", – удивила красавица рассказом.

Чуть позже Бех-Романчук дополнила историю:

Состояние не самое классное после дороги. В поезде и так спать невозможно, а когда всю ночь прищелкивают крысы в клетке, то со сном мы "на вы", – пожаловалась спортсменка.



Сторис Марины Бех-Романчук

Михаил – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио. Марина выступает в секторе для прыжков в длину. В столице Японии украинская легкоатлетка не смогла добыть медаль и стала пятой.