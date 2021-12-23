Бех-Романчук о первых шагах в спорте

Марина рассказала, что переехав в Хмельницкий, она захотела посещать секцию спортивной атлетики. Однако Бех-Романчук хватило не надолго, поскольку ей не нравился ее тренер.

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Попала к старому тренеру, и мне не понравилась его методика. Я тогда своей подружке сказала: "Юля, мне не нравится. У меня все так болит, это так тяжело. Я не буду ходить". И на какое-то время забросила, – сказала легкоатлетка.

По словам спортсменки, учитель физкультуры настоял на том, чтобы она начала заниматься спортом.

"Проучилась год в художественной школе, а впоследствии тренер Вадим Крушинский набирал к себе в группу детей. Учитель физкультуры подошел ко мне со словами: "Марина, я настаиваю, чтобы ты попробовала себя в спорте". Я же ему: "Не могу, у меня художественная школа, нет времени", – отметила Марина.

Также она добавила, что ее тренер долго пытался донести ей, что спорт – это ее будущее.

"Но мы поехали на первую тренировку всем классом. Там меня и заметил мой тренер, который сказал, что я должна заниматься. Год, может, и больше, он пытался донести до меня, что мое будущее – именно спорт", – добавила известная прыгунья.