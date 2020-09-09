Мир бокса продолжает удивлять своих поклонников. Не так давно легенды боксерского цеха Майк Тайсон и Эвандер Холифилд объявили о возвращении. Эстафету от бывших звезд принял Крис Берд.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис Берд заявил, что принял решение вернуться в профессиональный бокс. Об этом сообщает 24 канал.

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Я известен своей ловкостью и скоростью, своими рефлексами, а они у меня в полном порядке, хотя мне 50 лет. Посмотрите на мое тело. Кто сможет справиться с дедом? Никто. У меня полно энергии, я буду чемпионом мира в среднем весе,

– сказал Берд.

По словам Берда можно предположить, что он планирует выступать в среднем весе, где выступает лучший боксер мира Сауль Альварес.

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Также этот вес представляет Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко. К слову, Сергей проведет бой против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарли.

Что известно о Берде

Крис завершил карьеру в 2009 году. На тот момент его послужной список составлял 47 поединков – 41 победа, 5 поражений и одна ничья.

Берд, чья карьера развивалась параллельно с легендарными братьями Кличко, сражался с обеими украинцами.

Впервые Берд встретился с Виталием Кличко 1 апреля 2000 года. Тогда Берд выиграл титул чемпиона мира по версии WBO, ведь Виталий не смог продолжить бой.

Для украинца это было первое поражение в карьере.

Через несколько месяцев титул вернулся в семью Кличко. Младший брат Виталия – Владимир победил Берда в 12 раунде поединка и впервые стал чемпионом мира.

В 2006 году Берд снова боксировал с Владимиром Кличко. Тогда украинец выиграл техническим нокаутом в 7 раунде.

Видеообзор боя Владимир Кличко – Крис Берд 2