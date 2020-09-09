Знаковый для братьев Кличко соперник возвращается в профессиональный бокс в 50 лет
Мир бокса продолжает удивлять своих поклонников. Не так давно легенды боксерского цеха Майк Тайсон и Эвандер Холифилд объявили о возвращении. Эстафету от бывших звезд принял Крис Берд.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис Берд заявил, что принял решение вернуться в профессиональный бокс. Об этом сообщает 24 канал.
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Я известен своей ловкостью и скоростью, своими рефлексами, а они у меня в полном порядке, хотя мне 50 лет. Посмотрите на мое тело. Кто сможет справиться с дедом? Никто. У меня полно энергии, я буду чемпионом мира в среднем весе,
– сказал Берд.
По словам Берда можно предположить, что он планирует выступать в среднем весе, где выступает лучший боксер мира Сауль Альварес.
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Также этот вес представляет Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко. К слову, Сергей проведет бой против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарли.
Что известно о Берде
Крис завершил карьеру в 2009 году. На тот момент его послужной список составлял 47 поединков – 41 победа, 5 поражений и одна ничья.
Берд, чья карьера развивалась параллельно с легендарными братьями Кличко, сражался с обеими украинцами.
Впервые Берд встретился с Виталием Кличко 1 апреля 2000 года. Тогда Берд выиграл титул чемпиона мира по версии WBO, ведь Виталий не смог продолжить бой.
Для украинца это было первое поражение в карьере.
Через несколько месяцев титул вернулся в семью Кличко. Младший брат Виталия – Владимир победил Берда в 12 раунде поединка и впервые стал чемпионом мира.
В 2006 году Берд снова боксировал с Владимиром Кличко. Тогда украинец выиграл техническим нокаутом в 7 раунде.
Видеообзор боя Владимир Кличко – Крис Берд 2
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