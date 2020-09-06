Мексиканец Сауль Альварес считается сильнейшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Канело становился лучшим в пяти весовых категориях, чем доказал свою универсальность.

В 30 лет Альварес успел выиграть все самые престижные титулы, пишет 24 канал. Но несмотря на это мексиканец находит мотивацию выходить на ринг и снова побеждать.

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Гений Альвареса

Альварес дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2005 года. На сегодня Канело провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение легендарному Флойду Мейвезеру да ничья с Геннадием Головкиным и Хорхе Хуаресом.

Аж 36 боев Канело выиграл нокаутом. Альварес отправлял своих соперников на настил разными ударами: апперкотами, хуками, тяжелыми ударами по печени.

Арсенал Суаля настолько разнообразен, что соперники не знают, что ожидать от Канело. Мексиканец побеждал соперников значительно выше себя и даже тяжелее.

Из-за этого Альварес признан сильнейшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Вторым в списке идет украинец Василий Ломаченко.

Платформа DAZN собрала подборку лучших ударов Сауля Альвареса на профессиональном ринге. В нее вошли брутальные нокауты Сергея Ковалева и Амира Хана, тяжелый поединок с Геннадием Головкиным и встреча с Мигелем Котто.

Смотрите топ-30 лучших ударов Сауля Альвареса