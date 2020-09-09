Світ боксу продовжує дивувати своїх шанувальників. Не так давно легенди боксерського цеху Майк Тайсон та Евандер Холіфілд оголосили про повернення. Естафету від ексзірок прийняв Кріс Бьорд.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Бьорд заявив, що прийняв рішення повернутися у професійний бокс. Про це повідомляє 24 канал.

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Я відомий своєю спритністю і швидкістю, своїми рефлексами, а вони у мене в повному порядку, хоча мені 50 років. Подивіться на моє тіло. Хто зможе впоратися з дідом? Ніхто. У мене повно енергії, я буду чемпіоном світу в середній вазі,

– сказав Бьорд.

Зі слів Бьорда можна припустити, що він планує виступати в середній вазі, де виступає найкращий боксер світу Сауль Альварес.

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Також цю вагу представляє Геннадій Головкін та українець Сергій Дерев'янченко. До слова, Сергій проведе бій проти чемпіона світу за версією WBC Джермалла Чарло.

Що відомо про Бьорда

Кріс завершив кар'єру у 2009 році. На той момент його послужний список складав 47 поєдинків – 41 перемога, 5 поразок та одна нічия.

Бьорд, чия кар'єра розвивалася паралельно з легендарними братами Кличками, бився з обома українцями.

Вперше Бьорд зустрівся з Віталієм Кличком 1-го квітня 2000 року. Тоді Бьорд виграв титул чемпіона світу за версією WBO, адже Віталій не зміг продовжити бій.

Для українця це була перша поразка в кар'єрі.

Через декілька місяців титул повернувся у родину Кличків. Молодший брат Віталія – Володимир переміг Бьорда у 12-раундому поєдинку та вперше став чемпіоном світу.

У 2006 році Бьорд знову боксував з Володимиром Кличком. Тоді українець виграв технічним нокаутом у 7 раунді.

Відеоогляд бою Володимир Кличко – Кріс Бьорд 2