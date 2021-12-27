Знает лучше, чем я, – Довбик поражен знаниями украинского языка Йовичевича

Форвард Днепра-1 Артем Довбык рассказал о работе под руководством Игоря Йовичевича. Футболист впечатлен украинским языком хорватского тренера.

Довбик: Это очень впечатляет всех нас

Игорь Йовичевич является одним из тех тренеров УПЛ, который говорит по-украински. Хотя сам наставник по национальности хорват. Артем Довбик отметил, что специалист знает украинский язык лучше, чем он.

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Йовичевич очень поразил нас в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми изречениями. Это очень впечатляет всех нас,

– сказал нападающий.

Форвард Днепра-1 добавил, что Йовичевич очень ответственно относится к работе. Он тщательно разбирает игру соперников, в его голове только футбол. Все это выливается в положительный результат для команды. Йовичевич нашел общий язык с футболистами, которые едва ли не с полуслова улавливают его мнение.

Напомним, ранее главный тренер днепровского клуба уже был участником языкового конфликта. 48-летний специалист попросил игрока Евгения Селезнева, который тогда выступал за Колос из Ковалевки, разговаривать на украинском. В ответ на такую просьбу хорвата нападающий заявил, что тренер является гражданином Хорватии, поэтому указывать на каком языке ему говорить он не имеет права. Но после этого попросил у специалиста прощения.

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