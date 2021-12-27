Довбик: Це дуже вражає всіх нас
Ігор Йовічевіч є одним із тих тренерів УПЛ, який розмовляє українською. Хоча сам наставник є національністю хорватом. Артем Довбик зауважив, що спеціаліст знає краще українську мову, ніж він сам.
Цікаво дізнатись Україномовний хорватський тренер Дніпра-1 Йовічевіч розповів, чи прийме пропозицію з Росії
Йовічевіч нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене. Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими висловами. Це дуже вражає всіх нас,
– сказав нападник.
Форвард Дніпра-1 додав, що Йовічевіч дуже відповідально ставиться до роботи. Він ретельно розбирає гру суперників, у його голові лише футбол. Це все виливається у позитивний результат для команди. Йовічевіч знайшов спільну мову з футболістами, які ледь не з півслова вловлюють його думку.
Нагадаємо, що раніше головний тренер дніпровського клубу вже був учасником мовного конфлікту. 48-річний фахівець попросив гравця Євгена Селезньова, який тоді виступав за Колос із Ковалівки, розмовляти українською. У відповідь на таке прохання хорвата нападник заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права. Але після цього попросив у фахівця вибачення.
Тренерська кар'єра Йовічевіча у Дніпро-1
- Ігор Йовічевіч працює на чолі Дніпра-1 з вересня 2020 року.
- Під його керівництвом команда вже провела 43 матчів.
- У сезоні-2021/2022 клуб на чолі з хорватським тренером провів 20 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, розписав одну мирову та зазнав 4 поразки.
- Першу частину сезону УПЛ Дніпро-1 завершив на третьому місці. Підопічні Йовічевіча поступаються лише Шахтарю та Динамо.