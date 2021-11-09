Сможет ли украиноязычный хорват возглавить клуб из России

47-летний наставник рассказал о том, сможет ли работать в российском клубе. Игорь Йовичевич дипломатично ответил на такой провокационный вопрос.

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"Я – футбольный тренер. Нужно будет смотреть на проект, который мне предлагают. Расставить все плюсы и минусы".

Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Я здесь уже не первый день, знаю о чем идет речь. И читаю между строками. Этот вопрос – очень интересный и провокационный,

– заявил тренер днепровского клуба.

Отметим, что Игорь Йовичевич свободно говорит на украинском языке, хотя сам по национальности является хорватом. Главный тренер Днепра-1 уже был участником языкового конфликта. Наставник сделал предложение нападающему Евгению Селезневу, который тогда выступал за Колос, разговаривать на украинском. В ответ на такую просьбу хорвата футболист заявил, что тренер является гражданином Хорватии, поэтому указывать на каком языке ему разговаривать не имеет права. Но после этого попросил у специалиста прощения.

Тренерская карьера Игоря Йовичевича