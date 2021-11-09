Сможет ли украиноязычный хорват возглавить клуб из России
47-летний наставник рассказал о том, сможет ли работать в российском клубе. Игорь Йовичевич дипломатично ответил на такой провокационный вопрос.
Вот это да Матч украинских команд в Днепре завершился массовой дракой родителей и детей: видео
"Я – футбольный тренер. Нужно будет смотреть на проект, который мне предлагают. Расставить все плюсы и минусы".
Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Я здесь уже не первый день, знаю о чем идет речь. И читаю между строками. Этот вопрос – очень интересный и провокационный,
– заявил тренер днепровского клуба.
Отметим, что Игорь Йовичевич свободно говорит на украинском языке, хотя сам по национальности является хорватом. Главный тренер Днепра-1 уже был участником языкового конфликта. Наставник сделал предложение нападающему Евгению Селезневу, который тогда выступал за Колос, разговаривать на украинском. В ответ на такую просьбу хорвата футболист заявил, что тренер является гражданином Хорватии, поэтому указывать на каком языке ему разговаривать не имеет права. Но после этого попросил у специалиста прощения.
Тренерская карьера Игоря Йовичевича
- Свою карьеру тренера хорват начинал во львовских Карпатах. "Львами" наставник руководил с середины июня 2014-го до конца декабря 2015 года.
- После чего поехал тренировать в Словению, где возглавил Целье.
- С 2017-го до 2020 года работал в загребском Динамо.
- Контракт с Динпром-1 подписал в сентябре 2020 года. Клуб под его руководством уже сыграл 41 матч. В сезоне-2021/2022 после 14 туров днепровская команда занимает высокое 5 место в таблице УПЛ.