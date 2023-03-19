Король этого вида спорта: тщеславный шведский нападающий установил очередной футбольный рекорд

Златан Ибрагимович продолжает покорять новые футбольные вершины. Шведский нападающий не собирается так просто уходить из футбола.

Златан Ибрагимович стал старейшим автором забитого гола в истории чемпионата Италии. Также тщеславный нападающий установил рекорд и на уровне своего клуба.

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Для него это не проблема

Свое достижение Златан установил в рамках 27-го тура Серии А в проигранном Миланом матче против Удинезе (3:1). Из-за травмы Оливье Жиру, на матч со "зебрами" впервые в сезоне в стартовом составе вышел еще реабилитируемый после сложной травмы Ибрагимович. Швед появился на поле еще и с лидерской повязкой, что сделало его старейшим капитаном в истории Милана, выходившим на поле с первых минут.

Повод стать старейшим автором забитого мяча в рамках Серии А выпал Златану в конце первого тайма. Напыщенный форвард получил шанс пробить одиннадцатиметровый удар. Однако сначала Ибрагимовичу пенальти забить не удалось, но вот судьба подарила шведу еще одну попытку, поскольку игрок Удинезе забежал в штрафную до удара. Свой очередной шанс Златан уверенно реализовал, что позволило ему установить рекорд.

Старшие авторы забитого мяча в Серии А