Златан Ибрагимович готовится завершить карьеру летом по окончании сезона 22/23. К тому же швед не сможет по полной насладиться футболом напоследок.

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Тело 41-летнего шведского нападающего уже не столь крепкое. Ибрагимовича продолжают мучить травмы, которые могут завершить его карьеру. Златан восстанавливается от разрыва крестообразных связок гораздо медленнее, чем прогнозировалось. Ибрагимович должен был быть готов сыграть уже в матчах 1/8 Лиги Чемпионов. Теперь шведу максимум светят только матчи в конце сезона.

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